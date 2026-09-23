Motociclista choca contra puente y muere en vía pública

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó un suceso ocurrido en horas de la madrugada que cobró la vida de un motociclista.

Según la información preliminar, la víctima habría colisionado contra la estructura de un puente.

Al llegar los cuerpos de emergencia, encontraron el cuerpo del motociclista sin vida en el cauce del río y, posteriormente, entregaron la escena a las autoridades.

El accidente ocurrió pasadas las 2:50 a. m. de este miércoles 23 de septiembre, en Golfito, Guaycará, Puntarenas.

Por: Camila Rosales Méndez

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