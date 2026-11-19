Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un motociclista adulto trasladado en condición crítica, luego de sufrir un accidente de tránsito en Heredia.

Esta emergencia se reportó a las 7:45 a. m. de este jueves en Ulloa, específicamente en Plaza Los Arcos, donde colisionaron un vehículo liviano y una motocicleta.

Al lugar se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos atendieron al hombre y lo trasladaron al centro médico. De momento, no hay información sobre el estado actual del motociclista.

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