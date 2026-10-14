Motociclista choca contra bus y queda en condición grave

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Mediante plataformas digitales, usuarios reportaron un choque entre una motocicleta y un bus, que dejó a un hombre gravemente herido.

Según informó la Benemérita Cruz Roja Costarricense, la víctima tiene entre 45 y 50 años. Tras el impacto con el bus, los socorristas lo estabilizaron en el lugar y lo trasladaron en condición urgente a un centro médico.

El suceso ocurrió en El Coyol, Alajuela, y fue reportado por usuarios cerca de las 3:30 p. m.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.