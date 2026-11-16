Motocicleta vuelca y deja muerto en vía pública

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense reportó el vuelco de una motocicleta en vía pública, que dejó una persona fallecida.

Según la información preliminar, el suceso ocurrió a eso de las 00:09 de la madrugada de este lunes 16 de noviembre, en el sector de Matama, Limón.

De momento, no hay una identificación de la persona que perdió la vida.

Datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) indican que, hasta el mes de octubre, 268 de las personas que fallecieron en carretera conducían una motocicleta.

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