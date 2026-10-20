Motagua es el rival más frecuente de Alajuelense en la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Motagua se convirtió en el rival más frecuente de Alajuelense en la Copa Centroamericana desde que el torneo se modificó en 2023, con tres enfrentamientos previos entre ambos clubes.

Los rojinegros ya saben lo que es eliminar al cuadro hondureño, a quien vencieron 5 por 1 en el 2023 y superaron en cuartos de final del 2025 con un marcador global favorable para la Liga.

Esta es la cuarta semifinal consecutiva de la Liga, que solo perdió un partido como visitante en 16 presentaciones y ahora buscará sacar un buen resultado en cancha del Motagua.