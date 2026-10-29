MOPT continúa realizando pruebas prácticas de manejo para motocicletas sin cita previa

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantiene habilitadas las pruebas prácticas de manejo para motocicletas sin necesidad de cita previa, una modalidad que finalizará el 30 de octubre.

Las evaluaciones se realizan en Ciudad Vial, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, para los aspirantes a obtener las licencias A1, A2 y A3.

Entre los requisitos exigidos destaca haber aprobado la prueba teórica, presentar la cédula de identidad, los documentos vigentes del vehículo, el comprobante de pago correspondiente y el dictamen médico.