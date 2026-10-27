MOPT aplica cambios viales en San Ramón

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplica desde este martes cambios viales en el intercambio de San Ramón, sobre la Ruta 1, que obligan a los conductores que viajan hacia San José a modificar su recorrido durante una semana.

Los vehículos que vienen del centro de San Ramón ya no girarán por el punto habitual para incorporarse a la autopista Bernardo Soto, sino que deberán tomar otra calle.

Esta medida responde a trabajos en el alcantarillado del intercambio que busca conectar San Ramón con dicha ruta, según informó el periodista Josué Vargas desde la zona.

La obra tendrá dos niveles e incluirá un paso tipo túnel para eliminar el cruce actual, forma en que se ingresará y saldrá de San Ramón para incorporarse a la Ruta 1; los trabajos comenzaron en abril y llevan un avance del 30%, con estimación de estar listos en abril de 2027.

El intercambio forma parte de la ampliación entre San José y San Ramón, proyecto en etapa de licitación que cuenta con financiamiento de más de 700 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. Las autoridades recordaron respetar el límite de 30 kilómetros por hora en la zona.