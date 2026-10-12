MOPT anuncia cierres intermitentes en ruta 10

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó mediante sus plataformas oficiales que aplicará cierres intermitentes en la Ruta Nacional 10, entre Siquirres y Turrialba, debido a trabajos para remover el puente existente sobre el río Chitaría.

Las labores se realizarán este miércoles 14 y jueves 15 de octubre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Durante ese periodo, el paso se cerrará por lapsos de entre 20 y 30 minutos.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a las personas usuarias de la ruta tomar las previsiones necesarias, ya que podrían experimentar atrasos en sus tiempos de viaje.

Por: Camila Rosales Méndez

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