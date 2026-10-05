Monsteras y trepadoras: el toque verde que transforma cualquier espacio

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Quien quiera rodearse de un oasis verde puede elegir monsteras y plantas trepadoras de hojas gigantes, que solo requieren mucha luz indirecta, un riego moderado y un tutor para fomentar su crecimiento vertical y sus hojas grandes.

Doña Alexandra Montero explica qué caracteriza a las monsteras y plantas trepadoras, cómo identificar si el lugar elegido tiene la luz ideal sin llegar a quemar las hojas, y cuál es el “truco maestro” para saber exactamente cuándo regar y evitar la pudrición de raíces.

La especialista detalla qué componentes debe tener una mezcla de sustrato ideal, cómo atar o guiar los tallos al tutor sin dañar los nudos, qué hacer con las raíces aéreas, de qué factores depende que la monstera saque hojas grandes en lugar de pequeñas, cómo podar correctamente para estimular un crecimiento frondoso, cuándo trasplantar y cómo interpretar las puntas marrones o amarillas.