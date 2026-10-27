Modelo nacional vinculada con supuesta banda de ‘Pecho de Rata’ quedó en libertad

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La modelo nacional vinculada con la supuesta banda de Edwin López Vega, alias ‘Pecho de Rata’, quedó en libertad luego de regresar al país procedente de Suiza, tras una audiencia celebrada el 26 de octubre.

La mujer había salido de territorio costarricense el 23 de marzo, tres días después de la extradición de López Vega, y permaneció siete meses en Suiza, donde su abogado afirmó que trabajó en un hotel y que adelantó su regreso para enfrentar la causa.

La jueza determinó que existía ánimo de cooperación de su representada, quien renunció al fuero de protección especial que le otorgaba la nacionalidad suiza y compareció ante las autoridades judiciales, además de acreditar arraigo laboral y domiciliar.

La investigación la señala como presunto testaferro de la organización, y entre los elementos bajo análisis figuran dos propiedades con un valor fiscal conjunto que ronda los ciento sesenta y dos millones de colones, además de vehículos registrados a su nombre.

La libertad quedó condicionada a firma periódica, domicilio fijo, entrega del pasaporte e impedimento de salida del país, en un proceso donde 37 imputados permanecen en prisión preventiva.