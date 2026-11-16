(FOTO) Ministro de Justicia recibe fuerte amenaza de muerte

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, denunció en sus redes sociales una amenaza de muerte en su contra.

El jerarca atribuyó el mensaje al grupo de Los Lara y compartió una imagen con el contenido intimidatorio.

La publicación incluye un supuesto ofrecimiento de ₡10 millones por información sobre el funcionario.

Además, contiene amenazas explícitas contra su vida y referencias a sus desplazamientos por San José.

Amenaza de muerte contra ministro incluye ofrecimiento de dinero

“10 millones al que de información por el Ministro Gabriel”, indica el texto que difundió Aguilar.

El mensaje también asegura que sus autores conocen los lugares por donde se moviliza el jerarca.

La imagen presenta la firma “Los Lara”, grupo al que el ministro atribuyó las intimidaciones.

Sin embargo, el ofrecimiento económico que aparece en el texto corresponde a información sobre Aguilar.

La frase no establece un pago por ejecutar un ataque, aunque el resto del mensaje sí amenaza directamente su vida.

Aguilar denuncia amenazas tras directrices en el CACCO

Según la información divulgada, Aguilar ha recibido varias amenazas tras las fuertes directrices que ha impulsado en el CACCO.

El jerarca expuso esta nueva intimidación públicamente mediante la imagen que compartió en sus redes sociales.

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