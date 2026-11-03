Ministro de Seguridad acusó a algunos diputados y rectores de incitar a la violencia

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El ministro de Seguridad Gerald Campos acusó a algunos diputados y rectores de incitar a la violencia en las manifestaciones, y giró instrucciones a todos los efectivos de la Fuerza Pública para evitar bloqueos en vías, evitar gente que ande con pasamontañas e ir detrás de quienes dañan el patrimonio cultural.

Las declaraciones se dieron tras los incidentes registrados durante la marcha del agro este martes en la capital, donde por tercera vez en menos de un mes el monumento a José Figueres Ferrer fue grafiteado en la Plaza de la Democracia, esta vez después del plantón contra los recortes a la educación superior, y donde minutos antes estudiantes encapuchados bloquearon dos carriles de la Avenida Segunda.

En medio de los rayones, una dirigente de la FEUNED encaró a los encapuchados para evidenciar que las federaciones estudiantiles no tenían relación con los daños al monumento, y otro grupo intentó bloquear la Ruta 2 en sentido hacia San Pedro, pero los oficiales se lo impidieron.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) rechazó las declaraciones del ministro, aseguró que estigmatizan al movimiento estudiantil, cuestionó que se los vincule con actos violentos sin presentar pruebas y defendió el derecho a la protesta pacífica, mientras la presidenta de la FEUNA, Daniela Chaves, sostuvo que el debate debería centrarse en por qué la estatua llegó a ser intervenida de esa manera y en las demandas que no se atienden, en lugar de una cortina de humo.

Ambas manifestaciones transcurrieron pacíficamente salvo por los incidentes mencionados.