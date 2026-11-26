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El ministro de Salud, Alexander León Sánchez Cabo, entregó personalmente una carta al papa León XIV durante una audiencia en Ciudad del Vaticano. En esta solicitó sus oraciones y bendiciones para el pueblo costarricense, el personal del sector salud y el Gobierno de Laura Fernández Delgado.
En la comunicación, el jerarca expuso las 10 estrategias definidas por el sector salud para el país:
Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación para que profesionales costarricenses de la salud puedan realizar especializaciones y pasantías en hospitales adscritos a la Santa Sede.
La carta fue entregada durante una audiencia con participantes del X Seminario Internacional de Ética en el Gerenciamiento de la Salud, que se lleva a cabo en Ciudad del Vaticano, Italia.
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