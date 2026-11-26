Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El ministro de Salud, Alexander León Sánchez Cabo, entregó personalmente una carta al papa León XIV durante una audiencia en Ciudad del Vaticano. En esta solicitó sus oraciones y bendiciones para el pueblo costarricense, el personal del sector salud y el Gobierno de Laura Fernández Delgado.

¿Qué le presentó el ministro al papa?

En la comunicación, el jerarca expuso las 10 estrategias definidas por el sector salud para el país:

Fortalecer la autoridad reguladora, para contar con reglas claras y ágiles sobre medicamentos, equipo biomédico y tecnologías sanitarias. Impulsar la investigación, para que la ciencia y la evidencia guíen las decisiones en salud. Mejorar la gestión integral de residuos, mediante soluciones sostenibles. Ejercer la rectoría en la atención prehospitalaria, bajo protocolos comunes y estándares de calidad. Reforzar la atención primaria, para robustecer la puerta de entrada al sistema de salud. Avanzar en la creación de la Secretaría Técnica Nacional de Cáncer, con un observatorio de inteligencia sanitaria, ante el impacto de esta enfermedad como segunda causa de muerte en el país. Activar las instancias de gobernanza en salud mental y revisar el reglamento de la Ley de Salud Mental N.° 10412 y la normativa relacionada. Oficializar la Política Nacional de Salud Bucal 2026-2036 e implementar el programa de dentadura para adultos mayores priorizados. Reducir las listas de atención oportuna. Avanzar en la transformación digital.

Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación para que profesionales costarricenses de la salud puedan realizar especializaciones y pasantías en hospitales adscritos a la Santa Sede.

La carta fue entregada durante una audiencia con participantes del X Seminario Internacional de Ética en el Gerenciamiento de la Salud, que se lleva a cabo en Ciudad del Vaticano, Italia.

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