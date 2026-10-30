Descubren supuesto plan para matar al ministro de Justicia

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) habría descubierto un supuesto plan para atentar contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar. El ataque se habría coordinado desde prisión y estaría previsto para diciembre, cuando un privado de libertad conocido como alias “Panochita” recupere su libertad.

De acuerdo con un informe de inteligencia del que Repretel tiene copia, detrás de la presunta planificación estaría un sujeto conocido como “Coco Polaco”, vinculado con una estructura criminal que opera en Pavas, San José.

Según el documento, este privado de libertad habría intentado convencer a “Panochita” de ejecutar el atentado a cambio de dinero, armas y municiones.

¿Por qué habrían planeado el ataque?

El informe señala que “Coco Polaco” estaría molesto por su traslado desde un régimen penitenciario a otro sector del centro penal conocido como CAI Terrazas.

A raíz de esa situación, presuntamente habría comenzado a coordinar el plan para que “Panochita”, cuyo nombre sería Steven, atentara contra el jerarca de Justicia una vez que salga de prisión.

El sujeto estaría próximo a cumplir una condena de 14 años y, según la información de inteligencia, recuperaría su libertad en aproximadamente dos meses.

¿Qué recibiría a cambio de cometer el atentado?

El documento indica que “Panochita” pertenece a la organización criminal conocida como la banda de Gordo Julio, que mantiene una rivalidad con el grupo de Los Marujas, en Cartago.

Presuntamente, “Coco Polaco” le ofrecería armamento, municiones y respaldo de integrantes de la estructura de Pavas para enfrentarse a esa organización criminal.

El informe también señala que, una vez que salga de prisión, personas vinculadas con “Coco Polaco” lo recogerían y trasladarían hasta Pavas para iniciar el supuesto plan.

¿Quiénes más aparecen mencionados en el informe?

La información de inteligencia también menciona a dos sujetos conocidos como “Sócrates” y “Sasa”, quienes presuntamente tendrían influencia sobre el pabellón D3 del CAI Jorge Arturo Montero Castro.

Según la fuente citada en el documento, ambos actuarían bajo el liderazgo de “Coco Polaco” y tendrían control sobre actividades ilícitas dentro de ese ámbito penitenciario, entre ellas la venta de drogas y la realización de estafas.

Ministro tendría medidas de seguridad reforzadas

Las amenazas contra Gabriel Aguilar no serían recientes. El jerarca habría recibido otras advertencias relacionadas con su trabajo al frente del Ministerio de Justicia y los cambios impulsados dentro del sistema penitenciario.

Ante este escenario, las autoridades habrían reforzado las medidas de seguridad personal del ministro.

El supuesto plan permanece bajo conocimiento de las autoridades de inteligencia, que deberán profundizar en las amenazas y determinar su alcance.