Ministro de Justicia denuncia a hombre que lo amenazó en TikTok

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El Ministro de Justicia formalizó la denuncia contra el hombre que lo amenazó mediante videos en TikTok, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales.

El sospechoso detenido afirmó que “me gustaría toparme para saludar al Ministro de Justicia Gabriel Aguilar, para saludarlo de frente y decirle (…) se está equivocando, no haga eso con los presos”.

La captura del sospechoso se realizó en San Carlos de Tarrazú por parte del OIJ de Los Santos, vinculado a un caso de abuso sexual contra una menor y amenazas.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras avanza la investigación por los hechos denunciados.