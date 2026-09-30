Ministro de Justicia confronta a privados de libertad y les envía un mensaje

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Ministro de Justicia, Gabriel Aguilar se hizo viral en redes sociales luego de su visita a la cárcel de Puntarenas, donde confrontó a los privados de libertad y les envió un fuerte mensaje.

Confronta a “Jachudos”

Recordar que “Los Jachudos” son quienes se creen líderes de un pabellón, ámbito o dormitorio. “Aprovechan de esa posición para dar órdenes, intimidar a otros privados de libertad, comercializar drogas, vender colchonetas, ropa y cometer todo tipo de abusos”, expresó Gabriel Aguilar.

Imágenes muestran el intercambio entre los reclusos y Aguilar. Incluso uno pidió que lo llevaran a alta contención.

Fuerte mensaje del Ministro de Justicia a “Los Jachudos”

El jerarca indicó que enviaría al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) a aquellos que sigan teniendo estos comportamientos en los centros penales.

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