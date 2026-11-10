Ministerio de Trabajo impulsa campaña para identificar y prevenir peligros invisibles en los empleos

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Bajo el lema “El peligro que no se ve también se previene”, la iniciativa busca que empleadores y trabajadores aprendan a reconocer los microorganismos que pueden estar presentes en sus actividades y sepan cómo evitar la exposición.

Virus, bacterias y hongos son algunos de estos agentes, que no solo se encuentran en hospitales, sino también en labores agrícolas, ganaderas, de construcción y en el manejo de residuos.

Identificar para prevenir y proteger

El primer paso es reconocer los lugares y las condiciones en las que pueden existir estos peligros. A partir de ahí, es importante adoptar medidas de protección, utilizar el equipo de seguridad cuando las labores lo requieran y participar en las capacitaciones que ofrecen las empresas. Una vez hecho esto, se pueden prevenir y así, proteger la salud.

Adicionalmente, es importante de mantener las prácticas preventivas que se fortalecieron durante la pandemia.

Quienes deseen profundizar en las recomendaciones para identificar y prevenir los riesgos biológicos pueden ingresar a cso.go.cr, donde encontrarán información y recursos de la campaña.