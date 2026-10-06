Ministerio de Hacienda presentará en octubre seis nuevos proyectos de ley

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El Ministerio de Hacienda presentará durante el mes de octubre seis nuevos proyectos de ley para combatir el contrabando, la recaudación de impuestos y la evasión fiscal.

Hasta la fecha, Hacienda ya presentó iniciativas relacionadas con comprobantes falsos, cobro de deudas, impuestos a los cigarrillos y devolución del IVA a hogares en condición de pobreza.

Para febrero del otro año, este ministerio prevé tres reformas de mayor alcance y que se relacionan con el Código Tributario y el Impuesto sobre la Renta.