EE. UU. transmitirá en vivo la ejecución de militar condenado por matar a 13 personas

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Estados Unidos anunció que realizará públicamente la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor del Ejército condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que las autoridades buscarán que el público pueda observar el procedimiento, que está previsto para el 3 de diciembre.

Según el anuncio, la ejecución se realizaría en Fort Hood y estaría a cargo de soldados con rifles. La medida se aprobó días atrás por el presidente Donald Trump.

Una ejecución histórica

De concretarse, sería la primera ejecución llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 1961.

Hasan se condenó a muerte por el ataque ocurrido el 5 de noviembre de 2009, cuando abrió fuego en las instalaciones militares de Fort Hood, uno de los episodios más mortíferos registrados en una base militar estadounidense.