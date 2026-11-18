Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto 6, conocido como GTA VI, llega este 19 de noviembre tras 13 años de espera desde su entrega anterior, y en el país estará habilitado para jugarlo a partir de la medianoche de este miércoles.

Solo en Estados Unidos, economistas estiman que 1,5 millones de trabajadores podrían ausentarse ese día, con pérdidas cercanas a los 1.000 millones de dólares en productividad, mientras que en el país el entusiasmo ya se siente entre quienes solicitaron vacaciones anticipadas o ajustaron sus agendas para disfrutarlo desde el primer minuto.

Los compradores deben considerar que el juego requiere liberar 212 GB de espacio en PlayStation 5 y Xbox Series X y S, y que su versión estándar ronda los 35.800 colones, mientras que la edición Ultimate alcanza los 44.840 colones.