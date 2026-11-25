Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Cantones de San José no tendrán servicio de agua potable este miércoles. Acueductos y Alcantarillados (AyA) indica de trabajos de mantenimiento.
El AyA realiza estos trabajos de mantenimiento de forma anual en la estación de Puente Mulas, que abastece de agua en comunidades como Aserrí, Alajuelita, Escazú, Desamparados alrededores.
Se realizará el cambio de piezas en tuberías, para la conexión de válbulas y revisión de los equipos eléctricos de la estación.
Escazú
Afectación en el centro de Escazú y San Rafael, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Santa Ana
Afectación en el centro de Santa Ana, Uruca y Pozos, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Alajuelita
Afectación en Alajuelita, Concepción, San Josecito y San Felipe, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Aserrí
Afectación en Aserrí y Salitrillos, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Desamparados
Afectación en el centro del cantón, San Juan de Dios, San Rafael Abajo, Arriba y San Miguel, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
La institución recomienda que si guardó agua, favor usarla de forma responsable. El servicio se estará retomando de forma paulatina.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.