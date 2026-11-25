Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Cantones de San José no tendrán servicio de agua potable este miércoles. Acueductos y Alcantarillados (AyA) indica de trabajos de mantenimiento.

Detalle de los trabajos

El AyA realiza estos trabajos de mantenimiento de forma anual en la estación de Puente Mulas, que abastece de agua en comunidades como Aserrí, Alajuelita, Escazú, Desamparados alrededores.

Se realizará el cambio de piezas en tuberías, para la conexión de válbulas y revisión de los equipos eléctricos de la estación.

Afectación por cortes de agua según cantón

Escazú

Afectación en el centro de Escazú y San Rafael, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Santa Ana

Afectación en el centro de Santa Ana, Uruca y Pozos, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Alajuelita

Afectación en Alajuelita, Concepción, San Josecito y San Felipe, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Aserrí

Afectación en Aserrí y Salitrillos, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Desamparados

Afectación en el centro del cantón, San Juan de Dios, San Rafael Abajo, Arriba y San Miguel, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

La institución recomienda que si guardó agua, favor usarla de forma responsable. El servicio se estará retomando de forma paulatina.

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