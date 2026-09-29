Ex árbitro mexicano Miguel Chacón es el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Miguel Chacón será el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol.

Así lo conoció Deportes Repretel. El mexicano de 49 años llegará esta misma semana al país para iniciar su nueva etapa.

Chacón cuenta con amplia experiencia y una fuerte especialización en VAR: fue coordinador de VAR en la Liga MX y actualmente se desempeña como asesor de Concacaf y FIFA en esta área.

Costa Rica no tiene presidente en esta área desde el pasado 10 de agosto, cuando Enrique Osses presentó su renuncia por una oferta laboral en Emiratos Árabes Unidos.