¡Miel directo del panal! Una experiencia dulce y natural

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Comer miel de abeja en trozos de panal es seguro y se disfruta cortando un pedazo pequeño para masticarlo y liberar la miel cruda directamente de las celdillas de cera.

Felipe Villagra Alpízar, apicultor, y Félix Navarro Porras, panadero, explican qué secretos esconde la miel que se guarda en un trozo de panal, y detallan que al no estar procesada ni calentada, conserva todas sus enzimas, polen, propóleos y pequeñas cantidades de jalea real.

El especialista señala que al masticar el panal también se consumen cera y propóleo, por lo cual refuerzan la inmunidad, calman dolores de garganta y alivian las irritaciones respiratorias leves.