Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Los microplásticos y metales pesados constituyen enemigos invisibles que amenazan la salud humana, según advierte la Dra. Patricia Madrigal Fernández, médico funcional con formación en trastornos del neurodesarrollo y homeópata.

Estas partículas microscópicas de contaminación y pesticidas actúan como pequeños apagadores de energía celular, mientras las personas con plásticos en sus arterias enfrentan un riesgo mayor de infartos o derrames cerebrales.

La especialista detalla medidas prácticas para reducir la exposición en el hogar, como instalar filtros de agua para retirar plomo y PFAS de la cañería y ventilar la casa a diario en lugar de sacudir el polvo en seco.