México suma 1.3 millones de empleos entre agosto de 2025 y agosto de 2026

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La presidenta de México destacó que entre agosto de 2025 y agosto de 2026 alrededor de 1.3 millones de mexicanos encontraron empleo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó los resultados de los dos primeros años de la administración en materia laboral.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, 1.3 millones de personas se sumaron al empleo en México, con lo que la población económicamente activa alcanzó 62.6 millones de personas en agosto de 2026.

La Secretaría del Trabajo también reportó un incremento en la participación económica de las mujeres, que en 2025 llegó a 41%, 2.2 puntos más.