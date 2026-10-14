México activa planes Marina y DN-III-E ante impacto del Huracán Simón en costas del Pacífico

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El Gobierno de México activó los planes Marina y DN-III-E para apoyar a la población ante el impacto del Huracán Simón.

El fenómeno avanza por el Pacífico mexicano con pronóstico de impacto cerca de Mazatlán, Sinaloa, la medianoche del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los efectos del huracán comenzarán a sentirse desde el miércoles.

Las rachas de viento alcanzarían los 160 kilómetros por hora, con lluvias intensas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

La presidenta de México llamó a la población a seguir los avisos oficiales y las medidas de protección civil.

Las fuerzas federales y las autoridades estatales mantienen coordinación para atender la emergencia.