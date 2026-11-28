Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La cooperación en seguridad con Estados Unidos quedó este jueves atada a tres condiciones: respeto a la soberanía, reciprocidad en las extradiciones y defensa del territorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un acto de injerencia el anuncio de la DEA sobre nuevos canales para denunciar vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La mandataria cuestionó, durante la conferencia matutina, que Terry Cole, director de la agencia antidrogas estadounidense, abriera líneas telefónicas y plataformas digitales para que la ciudadanía reporte a funcionarios y socios presuntamente ligados al cártel.

Sheinbaum sostuvo que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en combatir el tráfico de drogas dentro de Estados Unidos.

Para dimensionar la medida, la presidenta planteó un escenario hipotético: que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habilitara un canal de WhatsApp para denunciar casos de corrupción en territorio estadounidense.

“¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, afirmó.

Como respaldo de su crítica, Sheinbaum presentó una investigación de Associated Press sobre una operación de tráfico de fentanilo en Estados Unidos.

A partir de ese reporte, la mandataria preguntó dónde queda el dinero de la distribución y venta de fentanilo ilegal en el país vecino.

La presidenta insistió en que la agencia estadounidense debe atender el consumo y la distribución de drogas en su propio territorio antes de señalar a México.

La reciprocidad como condición de toda colaboración

La exigencia de Sheinbaum no se limitó al operativo de la DEA. La mandataria sostuvo que el gobierno mexicano debe señalar cuando Estados Unidos no actúa de la misma manera en materia de cooperación.

Ese criterio de reciprocidad atravesó los otros temas de la conferencia: la investigación solicitada a la PGR por los señalamientos del NYT contra un exvicefiscal de Chihuahua, la evaluación de la extradición de “El Chapo Isidro” y la solicitud sin respuesta a España por el caso de Inés Gómez Montt.

En el caso del exvicefiscal Guillermo Suárez Portillo, Sheinbaum pidió a la PGR investigar los señalamientos del diario estadounidense sobre presuntos recursos del narcotráfico para la campaña de Maru Campos en 2021.

La mandataria cuestionó que una persona investigada por vínculos con el narcotráfico ocupara un cargo de fiscalía y luego huyera a Estados Unidos.

Extradiciones sujetas a evaluación de conveniencia nacional

Sobre la solicitud estadounidense contra Fausto Isidro Mesa Flores, alias “El Chapo Isidro”, Sheinbaum afirmó que cada extradición debe analizarse caso por caso según los intereses y necesidades de seguridad de México.

La fiscalía y el gabinete de seguridad evaluarán qué le conviene al país, precisó.

La mandataria también reclamó reciprocidad a España por el caso de Inés Gómez Montt: México ya solicitó su extradición y hasta el momento no ha recibido respuesta.

Sheinbaum pidió a las autoridades españolas aplicar el tratado vigente, dado que, según dijo, se tienen pruebas de lavado de dinero con facturas falsas.