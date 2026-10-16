Mexicanos detenidos con más de 800 kilos de droga serán extraditados

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Tres mexicanos capturados a bordo de un lujoso yate con 840 kilos de cocaína en Quepos serán extraditados a los Estados Unidos este viernes.

La interceptación fue realizada por el Servicio Nacional de Guardacostas, la Unidad Especial de Apoyo y la Policía de Control de Drogas el pasado 15 de abril.

La Fiscalía confirmó los apellidos de los sospechosos como Vidrio López, Campos Barragán y Espinoza Hernández, quienes enfrentarán la justicia en Wisconsin.