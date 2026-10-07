Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Messi vivió una noche inolvidable con Argentina en su despedida, donde la selección albiceleste venció 3 goles por 0 a Benín frente a 85.000 aficionados reunidos en el Monumental de Buenos Aires.

Nicolás Otamendi abrió el marcador al minuto 48 tras una asistencia de Messi con cobro de tiro de esquina, mientras Nico Paz amplió al minuto 61 y el capitán selló el tercero de penal.

Messi disputó 208 partidos, marcó 126 goles y dio 66 asistencias, ganó un mundial, dos copas América y una finalísima, en una despedida donde no faltaron las lágrimas ni el recuerdo de su padre.