MEP revela fecha clave para el curso lectivo 2027

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que las familias podrán consultar el calendario del curso lectivo 2027 a partir de diciembre de 2026.

La institución anunció en sus redes sociales que habilitará un nuevo sitio web con las fechas de clases, pruebas y celebraciones.

Esta herramienta reunirá información para estudiantes, familias y docentes.

Así, la comunidad educativa podrá revisar las fechas del próximo año escolar y organizar sus actividades con base en el calendario oficial.

Curso lectivo 2027 tendrá 200 días

El MEP detalló que el curso lectivo 2027 contará con 200 días.

De ese total, destinará 180 al trabajo pedagógico y 20 a la formación docente y la planificación escolar.

Por tanto, la distribución contempla tanto las actividades pedagógicas como los espacios de preparación del personal docente.

Las familias deben tomar en cuenta esta diferencia al consultar la programación del próximo curso.

¿Cuándo será el primer período?

Además, el primer período del curso lectivo abarcará del 1 de marzo al 2 de julio de 2027, según la información que compartió el ministerio.

Para consultar las fechas de pruebas y celebraciones, estudiantes, encargados y docentes podrán acceder al nuevo sitio web desde diciembre de 2026, cuando el MEP habilite esta información.

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