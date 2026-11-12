MEP regalará puntos extra: así beneficiará a estudiantes

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) otorgará cinco puntos extra a todos los estudiantes que realizaron las pruebas estandarizadas.

El ministro Leonardo Sánchez anunció la medida durante una entrevista con Noticias Monumental.

El ajuste representa un aumento de dos puntos en la nota final. Esto ocurre porque la prueba aporta el 40% de la calificación, mientras que la nota de presentación equivale al 60%.

¿Cómo aplicará el MEP los puntos extra?

Por ejemplo, un estudiante con 75 en presentación acumula 45 puntos. Si obtuvo 60 en la prueba, suma otros 24 y alcanza una calificación final de 69.

Con el ajuste, la nota de la prueba sube a 65 y aporta 26 puntos. Por lo tanto, el resultado final pasa de 69 a 71.

¿Por qué ajustarán las calificaciones?

Sánchez justificó la decisión por la mayor complejidad de las pruebas y las dificultades educativas que enfrentó esta generación durante las huelgas y la pandemia.

El MEP aplica una curva por primera vez desde 2019, cuando autorizó hasta ocho puntos adicionales en bachillerato.

Según la información divulgada, los estudiantes de primaria conocerán sus resultados el lunes. Por su parte, los de secundaria tendrán acceso a sus calificaciones el 23 de noviembre.

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