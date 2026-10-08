MEP lanza aclaración sobre el calendario escolar 2027

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) lanzó una aclaración ante la información que circula en redes sociales sobre el calendario escolar 2027.

La institución confirmó que todavía no ha comunicado oficialmente las fechas que regirán el próximo curso lectivo.

MEP anunciará el calendario escolar 2027

Según informó el MEP, la información oficial sobre el calendario escolar 2027 se comunicará durante las próximas semanas.

Las autoridades educativas indicaron que las personas jerarcas del Ministerio serán las encargadas de brindar los detalles mediante los canales oficiales.

Por esta razón, el MEP pidió a la comunidad educativa no tomar como oficial cualquier propuesta o calendario que circule en redes sociales.

Piden consultar canales oficiales

La institución también compartió una imagen para advertir sobre una propuesta de organización del calendario escolar que circula en redes.

El material incluye una marca que indica que la información es falsa.

El MEP recordó a estudiantes, familias y personal docente que deben consultar sus plataformas oficiales para conocer las fechas definitivas del curso lectivo 2027.

La institución anunciará el calendario una vez que las autoridades correspondientes comuniquen oficialmente la información.

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