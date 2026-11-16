MEP busca cambiar la enseñanza de las matemáticas

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Cerca de 550 docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) recibieron capacitación de la Universidad de Costa Rica (UCR) para fortalecer la enseñanza de las matemáticas en el país.

Durante dos años, la iniciativa desarrolló cuatro encuentros regionales en Limón, Puntarenas, Guanacaste y Grande de Térraba.

El proyecto acercó conocimientos didácticos y matemáticos a profesores de comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana.

Juegos e inteligencia artificial para las aulas

Los participantes recibieron talleres sobre resolución de problemas, aprendizaje mediante juegos, inteligencia artificial y elaboración de materiales didácticos.

Estas herramientas buscan mejorar las clases de preescolar, primaria y secundaria.

Además, los encuentros permitieron que los educadores conocieran nuevas estrategias para aplicar en sus aulas.

La propuesta pretende que estos conocimientos beneficien a sus estudiantes.

Enseñanza de las matemáticas en las regiones

La iniciativa busca contribuir a reducir las brechas educativas entre las regiones.

Durante las actividades, participantes destacaron la importancia de facilitar capacitaciones en zonas donde resulta difícil acceder a estos espacios.

Una docente explicó que decidió asistir para aprender más y apoyar a los niños de su comunidad.

Asimismo, estudiantes de Enseñanza de la Matemática de la UCR conocieron distintas realidades del sistema educativo nacional.

Esta experiencia les permitió acercarse a los desafíos que enfrentan los docentes en diferentes comunidades del país.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.