MEP elimina regla que beneficiaba a miles de estudiantes

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) eliminó el adelantamiento de materias en secundaria, una modalidad que permitía a los estudiantes avanzar de nivel mientras mantenían asignaturas pendientes.

El cambio forma parte del nuevo reglamento y modifica la forma en que los alumnos podrán cursar las materias correspondientes a cada nivel educativo.

¿Qué cambia para los estudiantes?

Con la nueva normativa, los estudiantes deberán cursar de manera completa las materias correspondientes al nivel que les toca.

Esto significa que ya no podrán combinar asignaturas de diferentes años para avanzar en sus estudios mientras mantienen otras materias pendientes.

El MEP busca que los estudiantes lleven de forma completa las asignaturas establecidas para cada nivel de secundaria.

Habrá un período de transición durante 2026

El nuevo reglamento establece un período de transición hasta el cierre de 2026.

Durante este plazo, la medida aplicará únicamente para los estudiantes que ya venían utilizando el adelantamiento de materias.

Una vez finalizado este período, la modalidad dejará de aplicarse en secundaria. Por ello, los estudiantes que ingresen posteriormente deberán ajustarse a las nuevas disposiciones establecidas por el MEP.

El cambio modifica una modalidad que durante años permitió a estudiantes avanzar en su nivel académico mientras completaban asignaturas pendientes.

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