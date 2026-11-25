Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) garantiza toda la población estudiantil obtendrá el reconocimiento de los cinco puntos porcentuales adicionales en la nota final, como parte de las medidas aplicadas en el marco de las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas.

¿Quiénes serán los beneficiados?

Reconocimiento se extendió a todos los niveles y a la totalidad de la población estudiantil que presentó estas pruebas por asignatura, incluidas las personas jóvenes y adultas que cursaron sus estudios durante el primer semestre de 2026.

¿Por qué el MEP toma esta decisión?

“Para asegurar un trato justo y equitativo, el MEP realizó un análisis técnico y educativo que contempló a toda la población estudiantil. Por esta razón, fue necesario completar primero la recopilación y el procesamiento de la información de quienes presentaron las pruebas, proceso que concluyó hace pocas semanas”, dijo la entidad.

Finalizado el análisis, se aplicó el ajuste correspondiente a las personas estudiantes de las ofertas educativas semestrales que cursaron durante el primer semestre de 2026.

Dado a conocer a los estudiantes

La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) comunicó la medida a las personas directoras de los centros educativos que imparten estas ofertas, las direcciones regionales de educación, las jefaturas de asesoría pedagógica y las supervisiones correspondientes.