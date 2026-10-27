MEP confirma cambios en sitio web que beneficia a miles de personas

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Durante la conferencia de los cambios para el curso lectivo 2027, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó también modificaciones en un sitio web que beneficia a miles de personas.
En el sitio calendario.mep.go.cr los padres, responsables o tutores de los estudiantes pueden ver las fechas claves del calendario. Pero ahora, la misma plataforma se presentará con cambios significativos.
Antes
El sitio presenta todos los eventos de prescolar, primaria, secundaria y personas jóvenes y adultas, en un mismo calendario.
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Para 2027, todos las divisiones mencionadas anteriomente, aparecerán con su propio calendario.
Inclusive habrá una sección efemérides y otras actividades.
La plataforma también contará con opciones con pestañas como periodos lectivos, descargas, avisos y una guía de uso.
Puede ver la conferencia de prensa completa aquí.