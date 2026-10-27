MEP confirma cambios en sitio web que beneficia a miles de personas

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Durante la conferencia de los cambios para el curso lectivo 2027, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó también modificaciones en un sitio web que beneficia a miles de personas.

Plataforma de calendario en línea del MEP

En el sitio calendario.mep.go.cr los padres, responsables o tutores de los estudiantes pueden ver las fechas claves del calendario. Pero ahora, la misma plataforma se presentará con cambios significativos.

Antes

El sitio presenta todos los eventos de prescolar, primaria, secundaria y personas jóvenes y adultas, en un mismo calendario.

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Nueva imagen del sitio web

Para 2027, todos las divisiones mencionadas anteriomente, aparecerán con su propio calendario.

Sitio contará con calendario propio de preescolar, primaria, secundaria, personas jóvenes y adultas.

Inclusive habrá una sección efemérides y otras actividades.

¿Cómo se verán las nuevas secciones?

La plataforma también contará con opciones con pestañas como periodos lectivos, descargas, avisos y una guía de uso.

Puede ver la conferencia de prensa completa aquí.