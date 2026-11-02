Mensaje de alerta del IMN anticipa la llegada de onda tropical 52 y de nueva zona de convergencia

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La lle marcarán las condiciones del tiempo en Costa Rica durante esta semana, con lluvias frecuentes, nubosidad y aguaceros de variable intensidad.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que ambos fenómenos, junto con factores locales como la brisa marina, el calentamiento durante el día y los vientos alisios débiles, favorecerán las precipitaciones durante las tardes.

Estas zonas tendrán las lluvias más fuertes

Para este lunes, el pronóstico contempla aguaceros de variable intensidad, algunos fuertes y acompañados de tormenta eléctrica, durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Las regiones con mayor posibilidad de lluvias serán el Pacífico Central, el Pacífico Sur, el Valle Central, la península de Nicoya y las zonas montañosas del país.

Por su parte, el Caribe Norte y la Zona Norte tendrán aguaceros aislados durante la tarde, que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

IMN advierte por saturación de suelos

El panorama lluvioso se mantendrá durante la semana, principalmente en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y las zonas montañosas.

Además, el IMN advirtió que algunos sectores del Pacífico Sur presentan porcentajes de saturación de suelos superiores al 95%, condición que aumenta la preocupación ante posibles inundaciones y deslizamientos.

Ante este escenario, la institución recomienda mantener precaución en sitios vulnerables, especialmente cerca de quebradas y sectores con problemas de alcantarillado.

Recomiendan buscar refugio ante tormentas eléctricas

Las autoridades también piden tomar medidas de prevención durante las tormentas eléctricas y ante la presencia de fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta.

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En casos aislados, estas ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y provocar la caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.

El IMN recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales, entre ellos sus perfiles en Facebook y X, su sitio web y su canal de WhatsApp.