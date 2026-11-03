Bebé de 8 meses y otros dos menores quedan críticos tras fuertes quemaduras

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense trasladó a tres menores en condición crítica tras atender dos emergencias por quemaduras con líquidos calientes durante la mañana de este martes.

Los incidentes ocurrieron en Cartago y San José, según informó la institución.

Menor sufre quemaduras en Pacayas

El primer caso ocurrió a las 7:33 a. m. en Pacayas de Alvarado, Cartago.

Los socorristas atendieron a un niño de 2 años y medio que presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Para atender esta emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte básico y otra de soporte avanzado.

Posteriormente, los equipos trasladaron al paciente al Hospital Max Peralta.

Bebé presenta quemaduras en el 43% del cuerpo

A las 9:08 a. m., los cruzrojistas respondieron a otro incidente en la Tercera Parada de La Carpio, en La Uruca, San José.

En ese lugar, el agua hirviendo provocó quemaduras en una bebé de aproximadamente 8 meses y un niño de 7 años.

La bebé sufrió lesiones en el 43% de su cuerpo y el niño en el 18%. Los socorristas trasladaron a ambos al Hospital Nacional de Niños.

Finalmente, la institución pidió reforzar la prevención en hogares y mantener a menores lejos de líquidos calientes.

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