OIJ busca menor desaparecida en Alajuela

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una menor reportada como desaparecida.

A Génesis Priscilla Esquivel López, de 14 años, la vieron por última vez el 2 de octubre de 2026. Específicamente en Alajuela, específicamente en Monticillos de Copán.

Su desaparición fue reportada ante las autoridades el 3 de octubre.

Cualquier información que permita dar con su paradero de la menor puede comunicarse de manera confidencial al número 800 8000645.

Por: Camila Rosales Méndez

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