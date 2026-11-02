OIJ busca con urgencia a menor desaparecida en Guanacaste

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a la menor Krislyn Nayeri Sánchez Chavarría, de 15 años.

Según la información difundida por la institución, la adolescente fue vista por última vez el 31 de octubre de 2026 en Curubandé de Liberia, Guanacaste.

Al momento de su desaparición vestía una blusa, un short y zapatos blancos y negros.

El caso fue reportado ante las autoridades este lunes 2 de noviembre.

Si tiene información que pueda ayudar a localizar a la menor, puede comunicarse al 800-8000-645.

Por: Camila Rosales Méndez

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