Menor desaparece en San José

Fecha de publicación: 8 de November de 2026

Fecha de modificación: 8 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de una menor de 14 años y solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Se trata de Naomy Abarca Zúñiga, a quien vieron por última vez el viernes 6 de noviembre de 2026, en San Sebastián, San José.

Reportaron la desaparición ante las autoridades el sábado 7 de noviembre.

Entre las características que podrían facilitar su identificación, el OIJ detalló que la adolescente mide entre 1,50 y 1,60 metros y tiene el cabello largo, lacio y de tono castaño claro. Además, presenta una cicatriz en el lado izquierdo del rostro

Si usted tiene algún dato que permita localizar a la menor, puede comunicarse al teléfono 800-8000-645.

Por: Camila Rosales Méndez

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