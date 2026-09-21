Menor deberá cambiar de colegio tras agresión a compañera en Santa Ana

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un juez ordenó que la menor que agredió a otra en el Colegio de Santa Ana deba ir a otro centro educativo, luego de una audiencia realizada.

La madre de la víctima afirma que “como toda madre, siento paz. Yo velé porque se hiciera parte de la justicia. Pero uno teme por otro, por otros colegios”.

La medida fue dictada por el juez tras analizar el caso de la agresión ocurrida en el centro educativo de Santa Ana.

Noticias Repretel conversó con la menor afectada y su madre sobre esta decisión judicial.