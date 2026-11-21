Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial informó sobre un homicidio ocurrido en la provincia de Puntarenas, en el que un menor figura como sospechoso.

El asesinato

Según la versión preliminar, el ahora fallecido iba caminando por la vía pública cuando, al llegar frente a la casa del sospechoso, este se encontraba fuera de la vivienda y, tras una discusión, le disparó, provocándole la muerte.

Este asesinato ocurrió en el sector de Barranca, Puntarenas, a las 10:00 p. m. de este viernes 20 de noviembre.

La víctima recibió impactos en la cara, la espalda y el pecho. Fue identificada con el apellido Rojas.

En el sitio, detuvieron a un menor de 16 años como sospechoso, quien quedó a la orden del Ministerio Público.

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