Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó la realización de la segunda fecha del concierto de Shakira en Costa Rica, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2027.

La presentación está programada para el 30 de enero de 2027, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

La autorización quedó establecida mediante la resolución administrativa N.° DAC-DECVP-RE-781-2026, emitida este 25 de noviembre por la Dirección de Apoyo al Consumidor.

De acuerdo con el MEIC, la productora cuenta con autorización para comercializar 53.114 entradas, según la cantidad declarada para esta segunda fecha.

La institución aclaró que los boletos únicamente se podrán vender mediante Publitickets, la tiquetera autorizada para el evento.

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El Ministerio recordó que no está permitida la venta de entradas por otros medios.

Los consumidores pueden consultar la lista de espectáculos públicos autorizados en el sitio web oficial del MEIC: https://www.meic.go.cr/espectaculos-publicos/.