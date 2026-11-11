Medios chilenos comunicaron el fallecimiento de Leonardo Perucci

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Medios chilenos comunicaron el fallecimiento del actor Leonardo Perucci a los 87 años, destacando su trayectoria artística y su participación en reconocidas producciones televisivas.

Nacido en Antofagasta, pero radicado en Costa Rica desde 1979, Perucci es recordado por su papel protagónico en “Los Días Jóvenes”, considerada la primera teleserie de la televisión chilena, y por su trabajo como presentador de giros en Repretel.

El deceso generó múltiples reacciones, entre ellas la del actor Jorge Zabaleta, el grupo Gaviota, el Ministerio de Cultura y su propia hija, quienes se despidieron en redes sociales de quien en vida expresó que su mayor anhelo era devolverle al país un poco de lo mucho que le había dado.