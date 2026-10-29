Medford estuvo a punto de abandonar la conferencia tras el juego ante Firpo

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El técnico del Saprissa, Hernán Medford, se volvió a enojar durante la conferencia de prensa posterior a la victoria 2-1 ante el Luis Ángel Firpo, un partido en el que los morados tuvieron que esperar hasta la última jugada para clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.

Medford defendió haber ganado en el último minuto al afirmar que ha visto equipos grandes quedar campeones en el último minuto y cuestionar que ahora se cuestione el tiempo en que ganaron, ya que se puede ganar en el primer minuto como en el último.

El entrenador también le dio mérito al grupo antes que a Abraham Madriz, a quien señaló como determinante para mantener viva la serie, y destacó que el portero es parte del equipo. Los morados regresaron a los entrenamientos para alistar el clásico nacional.