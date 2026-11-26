Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Hernán Medford analiza descansar algunas figuras para el duelo de Saprissa ante Inter San Carlos, en el que los morados necesitan vencer para amarrar el liderato y no depender de nadie más.

El técnico valoraría dar descanso a jugadores que disputaron más del 80 % de los minutos en la fase regular, como Luis Javier Paradela, Newton Williams y hasta Mariano Torres, con el objetivo de evitar alguna lesión previa a las semifinales.

Saprissa sumó su cuarto día de prácticas con el regreso de Orlando Sinclair a los trabajos, y el grupo se puso como objetivo terminar en primer lugar, en un partido que consideran importantísimo para celebrarlo en casa y que las fases finales se jueguen en el Saprissa. Los morados ganaron por última vez la fase de clasificación en el 2024.

