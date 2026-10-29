Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Medallita Jiménez enfrentará a un excampeón mundial en las 112 libras.

El pugilista costarricense llega a ese compromiso con un historial de 16 triunfos en su carrera como profesional, lo que respalda su posición en la división.

El boxeador comenta que “hicimos una muy buena base sólida de preparación física en cuanto a fuerza, potencia, explosividad y hoy en día ya estamos haciendo la transformación a lo que es velocidad”.

El enfrentamiento ante un excampeón mundial representará un nuevo reto para Jiménez, quien buscará sumar otra victoria a su registro profesional.