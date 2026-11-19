Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El cantante venezolano Mayke, la salvadoreña Analú Dada y la agrupación uruguaya Los Iracundos serán parte de la Teletón 2026, que se realizará este viernes 20 y domingo 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional en San José y se transmitirá por Repretel Canal 6.

Mayke, conocido por su canción “Guapa”, confirmó que será su sexta participación en la Teletón y agradeció a quienes guardan sus canciones en el corazón. Analú Dada, quien representará el sello salvadoreño, expresó su honor por la invitación y recordó que ha participado cinco años en la Teletón de El Salvador, donde hizo dos himnos.

Los Iracundos, por su parte, calificaron como un orgullo enorme sumarse a esta causa solidaria. La meta de este año será recaudar 500 millones de colones que serán destinados al Hospital Geriátrico Blanca Cervantes.