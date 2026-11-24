Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La materia prima para elaborar ketamina ingresa al país desde Nicaragua y así lo detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras los 24 allanamientos realizados en la zona sur, Cartago y Los Chiles, donde 12 personas resultaron detenidas.



De acuerdo con la investigación, la agrupación servía de intermediaria para que la materia prima ingresara al territorio nacional y luego fuera trasladada hasta el Valle Central.

En esa zona se fabricaba la ketamina que terminaba en manos de personas de alto estatus y turistas, así lo indicó Gustavo Cabezas, criminólogo y sociólogo.



La mayor cantidad de ketamina decomisada en el país proviene del lado nicaragüense, según informó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

“La mayor cantidad de ketamina que estamos decomisando en el país proviene del lado nicaragüense con medicamentos”, declaró Muñoz, quien vinculó esos cargamentos con medicamentos de uso veterinario.

A los detenidos se les atribuyen supuestos delitos de lavado de dinero, envíos de cocaína e importación de materia prima desde Nicaragua para la fabricación de ketamina.

En los operativos, las autoridades decomisaron cerca de 10 vehículos de alta gama, 26 millones de colones en efectivo, $58.000 y varias sumas de dinero en córdobas.



Cabe señalar que la ketamina está incluida en la lista de sustancias psicotrópicas y sometida a controles judiciales desde 2015 por el Ministerio de Salud y es usada principalmente con fines veterinarios, por lo que se clasifica como sustancia controlada.